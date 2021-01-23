Serie A'da lider Milan yenildi, takipçisi Inter fırsat tepti - Son Dakika

Serie A'da lider Milan yenildi, takipçisi Inter fırsat tepti

23.01.2021 22:39
Serie A'da lider Milan yenildi, takipçisi Inter fırsat tepti, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Milan, konuk ettiği Atalanta'ya 3-0 yenildi, Inter ise Udinese ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Milan, konuk ettiği Atalanta'ya 3-0 yenildi, Inter ise Udinese ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Lider Milan, San Siro Stadı'nda ligin iddialı ekiplerinden Atalanta'yı konuk etti.

Konuk Atalanta, 26. dakikada Cristian Romero ile öne geçti: 0-1. İlk yarı, mavi-siyahlı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Milanlı Franck Kessie'nin Josip Ilicic'e yaptığı hareket üzerine faul düdüğünü çalan hakem Maurizio Mariani, penaltı kararı verdi. Ilicic, 53. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Atalanta, 77. dakikada Duvan Zapata ile bir gol daha buldu ve 3 farklı öne geçti: 0-3.

Bu gol maçın skorunu da tayin etti ve Atalanta, lider Milan'ı 3-0 yendi.

Kırmızı-siyahlı ev sahibi takım, bu sonuçla ligde bu sezonki ikinci yenilgisini yaşadı. Milan, buna rağmen 43 puanla liderliğini sürdürürken, Atalanta ise bu maçtan aldığı 3 puanla zirveye biraz daha yaklaştı. Atalanta, puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.

Milan'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hırvat golcü Mario Mandzukic de bu maçta ilk kez Milan formasıyla resmi bir müsabakada oynadı. Mandzukic, 70. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Kovid-19 karantinası sürdüğü için bu karşılaşmada yer alamadı.

Udinese-Inter maçından gol sesi çıkmadı

Lider Milan'ın en yakın takipçisi konumundaki Inter ise Udinese'ye konuk oldu.

Müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla, Inter puanını 41'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Inter, Udinese'yi mağlup edebilseydi, lider Milan ile puanları eşitleyecekti ancak bu fırsatı kullanamadı. Bu beraberlik, Inter'in bu sezonki 5. beraberliği oldu.

Udinese ise 18 puanla 14. basamakta yer aldı.

Roma, Spezia'dan kupanın rövanşını ligde aldı

Hafta arasında İtalya Kupası'nda karşılaşan Roma ve Spezia, bu sefer kozlarını Serie A'da paylaştı.

İki ekibin gol düellosu şeklinde geçen maçında, ev sahibi başkent takımı, son dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Bu galibiyetle Roma, ligde puanını 37'ye çıkardı ve 3. sırada yer aldı. Spezia ise ligdeki 9. yenilgisini yaşadı.

İtalya Kupası son 16 turunda uzatma devreleri sonunda Spezia'ya 4-2 yenilen Roma, karşılaşmada kural hatası yaparak 6 oyuncu değişikliği gerçekleştirdiği için daha sonra 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serie A'da lider Milan yenildi, takipçisi Inter fırsat tepti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı Yüksek gerilim hattına tırmanan şahıs, ikna edildiği sırada akıma kapılarak öldü Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti
Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı         
23:29
Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı         
22:38
Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu         
22:04
Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici öldürüldü, 15 gemici kaçırıldı Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici öldürüldü, 15 gemici kaçırıldı         
21:42
Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor?         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Alman uzmandan FETÖ'nün Alman uzmandan FETÖ'nün "karanlık yapısı" konusunda uyarı: İlluminati tarikatından daha tehlikeli         
18:33
Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti         
17:00
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 23:48:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serie A'da lider Milan yenildi, takipçisi Inter fırsat tepti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei