Serie A'da Milan-Roma maçında kazanan olmadı - Son Dakika

Serie A'da Milan-Roma maçında kazanan olmadı

27.10.2020 01:07
Serie A'da Milan-Roma maçında kazanan olmadı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında lider Milan, konuk ettiği Roma ile 3-3 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında lider Milan, konuk ettiği Roma ile 3-3 berabere kaldı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda yapılan müsabakaya, ev sahibi ekip hızlı giriş yaptı ve daha 2. dakikada İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçti.

Konuk Roma, 14. dakikada Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko'nun golüyle skoru eşitledi: 1-1.

İlk yarı, karşılıklı gollerle berabere tamamlandı.

İkinci yarının başında yine ev sahibi takım, bu sefer Belçikalı Alexis Saelemaekers ile 47. dakikada 2-1 yeniden öne geçti.

Roma, 71. dakikada Jordan Veretout'un penaltı golüyle skorda bir kez daha dengeyi yakaladı: 2-2.

78. dakikada Romalı Mancini'nin, Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na ceza sahasında yaptığı hareket nedeniyle ev sahibi takım penaltı atışı kazandı. Penaltıyı gole çeviren İbrahimovic, Milan'ı 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Konuk takım, maçı bırakmayarak 84. dakikada Arnavut oyuncusu Marash Kumbulla ile skorda yeniden eşitliği sağladı: 3-3.

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Lider Milan, 3 kez öne geçtiği maçı kazanamayarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşasa da 13 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk Roma ise 8 puanla 9. sırada yer aldı.

Milan'da geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele etti.

Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serie A'da Milan-Roma maçında kazanan olmadı - Son Dakika Spor

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