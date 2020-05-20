Serie A'da play-off sistemi için flaş karar!

Federasyondan yapılan açıklamayla yeni sezonun başlangıç tarihi için 1 Eylül 2020'nin belirlendiği belirtildi.



İtalya'da ligler için planlanan bitiş tarihi 20 Ağustos olarak belirlendi. İtalya Kupası'nda da sonuca ulaşmak için tarihin 31 Ağustos'a uzayabileceği konuşuluyor.



İtalya'da federasyon, ligleri kalan fikstür doğrultusunda bitirmek istiyor. Eğer ligler planlandığı gibi oynanamazsa, Federasyon play-off ve play-out sistemini devreye sokacak.



italya Futbol Federasyonu liglerin kaderini, 28 Mayıs günü yapılacak toplantının ardından resmen açıklayacak



