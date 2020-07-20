Serie A'da Roma ile Inter yenişemedi - Son Dakika

Serie A'da Roma ile Inter yenişemedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Roma, konuk ettiği Inter ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Roma, konuk ettiği Inter ile 2-2 berabere kaldı.

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Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısına, ev sahibi takım baskılı başlasa da ilk golü bulan taraf Inter oldu. Konuk ekip, 15. dakikada de Vrij ile öne geçti: 0-1.

İlk yarının son anlarında başkent ekip Spinazzola ile bulduğu golle skorda yeniden eşitliği sağladı: 1-1.


Karşılaşmada ilk yarı gollü beraberlikle sonuçlandı.


İkinci yarıda, Roma yine baskılı başladı ve 57. dakikada Mkhitaryan ile 2-1 öne geçti.


Konuk Inter, 88. dakikada Lukaku'nun penaltı golüyle skoru yeniden 2-2'ye getirdi.


Bu golle karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu.


Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Inter, puanını 72 yaparak, haftayı 2. sırada haftayı tamamladı. Roma ise 58 puanla 5. sırada yer aldı.


Bu arada, Roma'nın maç kadrosunda bulunan milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin ise bu maçta görev almadılar.


Serie A'nın 34. haftası, yarın oynanacak Juventus- Lazio maçıyla sona erecek.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:59 Kaynak: AA

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