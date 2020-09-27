Serie A'da top koşturan Türk futbolcuların takımları haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika

Serie A'da top koşturan Türk futbolcuların takımları haftayı galibiyetle kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) top koşturan Türk oyuncuların takımlarından Milan, Sassuolo ve Hellas Verona, ligin ikinci haftasını galibiyetle tamamladı.

Serie A'da top koşturan Türk futbolcuların takımları haftayı galibiyetle kapattı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) top koşturan Türk oyuncuların takımlarından Milan, Sassuolo ve Hellas Verona, ligin ikinci haftasını galibiyetle tamamladı.

Ligde geçen sezon sonunda yakaladığı çıkışı sürdüren Milan, Crotone'yi deplasmanda 2-0 yenerek, resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Milan'ın gollerini 45+2. dakikada penaltıdan Frank Kessie ve 50. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Kırmızı-siyahlılarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, özellikle 2. golün başında yaptığı baskıyla topu kazanması ve pozisyonu hazırlamasıyla dikkati çekti. Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Milan, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve zirve ortakları arasında yer aldı.

Sassuolo deplasmanda, Hellas Verona evinde galip

Milli oyuncular Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran Sassuolo, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Spezia'yı 4-1 mağlup etti.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Filip Djuricic, 64. dakikada penaltıdan Domenico Berardi, 66. dakikada Gregoire Defrel ve 76. dakikada Francesco Caputo atarken, ev sahibi takımın tek golünü ise 30. dakikada Andrey Galabinov kaydetti. Bu sonuçla Sassuolo puanını 4'e yükseltti.

Konuk ekipte karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolculardan Mert Müldür, 46. dakikada Pedro Obiang'ın yerine maça dahil olurken, Kaan Ayhan ise 78. dakikada Vlad Chiriches'in yerine oyuna girdi.

Milli futbolcu Mert Çetin ile Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'in takımı Hellas Verona ise evinde Udinese'yi 1-0 yendi. Hellas Verona'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Andrea Favilli attı. Mert Çetin ve Koray Günter, ilk 11'de başladıkları müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

Hellas Verona, Udinese galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltirken, 2'de 2 yaparak lige iyi bir giriş yapmış oldu.

Napoli deplasmanda farklı galip

Günün diğer maçında Napoli, konuk ettiği Genoa'yı 6-0 gibi farklı skorla yenmeyi başardı. Napoli'nin 5. golünü geçen yıl Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas kaydetti.

Sezona 2'de 2 ile başlayan Napoli, 6 puan ve gol averajıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Serie A'da top koşturan bir diğer milli oyuncu Merih Demiral'ın takımı Juventus ise bu akşam başkent deplasmanında Roma ile karşılaşacak.

İtalya Serie A, Sassuolo, Verona, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serie A'da top koşturan Türk futbolcuların takımları haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi Belhanda'dan transfer iddialarına dikkat çeken yanıt: Şimdilik Galatasaray'dayım Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi         
22:48
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var         
22:02
G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü         
21:24
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı         
18:17
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı Akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı         
15:55
10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu 10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu         
15:52
Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi         
15:51
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor         
13:39
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 04:27:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Serie A'da top koşturan Türk futbolcuların takımları haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei