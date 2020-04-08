Serie A'nın başlaması için 3 tarih belirlendi!

Spor Arena Dış Haber | La Gazzetta dello Sports'un haberine göre İtalya'da üzerinde durulan ilk tarih 24 Mayıs. Salgında azalma görülmesi halinde Mayıs başında takımlara hazırlanmaları için talimat verilecek ve 24 Mayıs'ta lig kaldığı yerden yeniden başlayacak.



İkinci tarih 31 Mayıs. Takımlarının hazırlıklarının uzaması veya salgındaki azalmanın netleşmemesi halinde ligin başlaması 31 Mayıs'a sarkacak. İtalyanların üzerinde durduğu son tarih ise 7 Haziran. En kötü ihtimalde Serie A'nın 7 Haziran'da başlatılması hedefleniyor.



İtalya Serie A'da son maç 8 Mart'ta Juventus ile İnter arasında oynanmıştı. Ligde kalan 13 haftanın ise haftada iki maç oynanarak 6,5 hafta içerisinde yani Temmuz ortasında bitirilmesi hedefleniyor.



İtalya'da bugüne kadar 135 bin 942 Corona virüs vakası tespit edildi. Ölüm sayısı 17 bin 127 olarak açıklanırken 24 bin 392 kişi de iyileşti.







