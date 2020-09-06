"Şerif Mardin'in önemi kavramlar üretmesinden kaynaklanıyor" - Son Dakika

"Şerif Mardin'in önemi kavramlar üretmesinden kaynaklanıyor"

"Merkez-çevre ilişkisi", "sivil toplum" ve "mahalle baskısı" gibi kavramları Türk sosyoloji literatürüne kazandıran Prof. Dr. Şerif Mardin, ölümünün 3. yılında anılıyor.

"Merkez-çevre ilişkisi", "sivil toplum" ve "mahalle baskısı" gibi kavramları Türk sosyoloji literatürüne kazandıran Prof. Dr. Şerif Mardin, ölümünün 3. yılında anılıyor.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sosyologlardan olan Mardin, 1927'de İstanbul'da doğdu, Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini ABD'de tamamladı.

Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini Johns Hopkins Üniversitesi'nde, doktorasını ise Stanford Üniversitesi Hoover Institute'de yapan Mardin, daha sonra Türk modernleşmesi problematiğini genişletecek ayrıntılı makale çalışmaları kaleme aldı, 1954-1966 yılları arasında dönemin önemli dergisi olan Forum'da yazdı.

Ankara Üniversitesi'nde 13 yıl ders verdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin kurucu dekanlığı ve sosyoloji bölümü başkanlığı görevlerinde bulunan, ardından Washington'daki American University'de İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürüten Mardin, daha sonra Türkiye'ye dönerek Sabancı Üniversitesi'nde Tanzimat Dönemi Türk Düşüncesi hakkındaki çalışmalarını geliştirecek bir programa başkanlık etti. 2011'de Emeritus statüsü alan Mardin, ömrünün son günlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

90 yıllık hayatına çok sayıda kitap, makale ve ödül sığdıran Prof. Dr. Şerif Mardin, 6 Eylül 2017'de vefat etti.

Türk modernleşmesi, din-siyaset ve Jön Türkler üzerine yaptığı çalışmalarla öne çıkan Mardin'i, Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman AA muhabirine anlattı.

Kahraman, Mardin'in sosyal bilimler tarihine 1950'lerden itibaren önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Entelektüel tarih ve sosyoloji çalışan bir sosyologdu. Bu açıdan iki önemli olayı gerçekleştirdi. Birincisi, genellikle Türkiye'deki sosyal bilimler tarihi, malzeme ve metot itibarıyla uzun süre zayıf kalmıştır. Genç Osmanlıların genç düşünsel kaynaklarını onun çalışmaları sayesinde öğrendik. İkinci önemli özelliği de zor problemler üstünde düşünen bir bilim adamıydı. Mardin, bir sosyolog olarak, Türkiye'de içinde yaşadığımız fakat anlamını, tanımını, sınırlarını yeterince bilmediğimiz olguları, özgül bir biçimde ele alma ve temellendirme becerisine sahipti. Bu onun analitik düşünme yeteneğinden geldiği kadar büyük kültüründen de kaynaklanan bir sonuçtu. Bu yüzden de biz onun daha sonraki makalelerinde çeşitli sosyolojik problemlerin Türkiye'de nasıl karşılık bulduğunu öğrendik."

Mardin'in, analitik düşünme ve zor problemlerle uğraşma yetisinin onu din sosyolojisi çalışmaya götürdüğüne işaret eden Kahraman, "Çığır açan, çok tartışılan, yerine göre çok eleştirilen analitik yorumlar getirdi. Şerif Mardin'in bu özellikleri onu Türkiye'de sosyal bilimler alanında son derece özgün bir konuma yerleştiriyor. Bizim sosyal bilimler hayatımızı yenilemiş ve ona derinlikler kazandırmış bir bilim adamıdır." dedi.

Kahraman, şöyle devam etti:

"Mardin'in önemi, kavramlar üretmesinden kaynaklanıyordu. Bunlardan birisi de merkez-çevre teorisiydi. Türkiye'de bir merkez olduğunu ve buna mukabil bir çevre olduğunu iddia ederdi. Türk siyasetinin sosyolojik yapılandırmasını buna bağlı olarak çözümlüyordu. Merkez-çevre ve mahalle baskısı kavramları Türkiye'de çok uzun süre kullanıldı. Saray İslamı ya da aristokrasinin İslam kabulleriyle halkın İslam kabulleri arasında fark olduğunu bir sosyolojik problem olarak ortaya koymuştur. Devlet-toplum ilişkisinde ara konakların bulunmadığını, yani devletle yurttaşın arasında bir regülatör olmadığını, dolayısıyla toplumun devletin şiddetini veya şefkatini fazlasıyla hissettiğini söyler. Anadolu İslamı içindeki tarikatların, loncaların devletle yurttaş arasındaki regülasyonu sağladığını ortaya koydu."

"Entelektüel hayata çok değerli kavramlar ekledi"

Prof. Dr. Kahraman, merkez-çevre teorisinin 1980'li yılların ortasından itibaren çığır açtığına vurgu yaparak, "Zaten Şerif Mardin 1980'li yılların sonundan itibaren önemini koruyan bir düşünürümüz olmuştur. Geliştirdiği mahalle baskısı kavramıyla da çok önemli bir işlev meydana getirdi. Bugün hayatımızı açıklayacak en temel kavram Türkiye toplumu açısından mahalle baskısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kahraman, "Din konusunu çok analitik bir biçimde ve modern sosyolojinin sınırlarıyla birlikte ele aldı. Dini statik bir kategori olarak ele alıp, onun toplumsal plandaki rolünü irdelemek yerine, dini dinamik bir değişken olarak ele alıp, değişen toplum yapıları içinde de ne türden roller oynadığını ortaya koyan ilk sosyolog olması bakımından diğerlerinden ayrılır. " dedi.

"Linç kültürü ve yok sayma eğiliminden Mardin de payına düşeni aldı"

Prof. Dr. Kahraman, Mardin'in bir sosyolog olarak Said Nursi'yi çalışması nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını söyleyerek, bu anlamda kendisine gösterilen tepkiye üzüldüğünü söyledi.

Mardin'in kendinden sonraki sosyologlara büyük bir miras bıraktığını vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mardin'in kitaplarının yeterince okunduğu, analiz edildiği kanısında değilim. Her konuda yaşadığımız kategorik ayrışma linç kültürü, yok sayma eğilimi içinde Şerif Mardin'in de payına düşeni aldığı kanısındayım. Bu çok üzücü bir durumdur. Mardin'in görüşlerinin yeniden tartışılması gerektiği kanısındayım. Bunun için Şerif Bey'in kitaplarının analitik bir biçimde yeniden yayımlanması, analitik biyografisinin mutlaka çalışılması, makalelerinin tarihsel perspektifi verecek şekilde yeniden yayımlanması gerekir. Tüm makaleleri New York Üniversitesince yayımlandı. Şerif Bey'in yeniden ele alınması ve irdelenmesi önemlidir. Eğer bu çalışma yapılırsa entelektüel hayatımıza önemli katkılar sunmaya devem edecektir."

"Sosyal ve siyaset bilimciler için büyük anlam ifade eden bir düşünür"

Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ise Mardin'in sosyal olgulara mümkün olduğunca objektif bakmayı ve iç mantığıyla anlamayı öngören çalışmalar yaptığını aktardı.

"Gerek din gerek siyaset sosyolojisi ile ilgilenenler Şerif Mardin'den çok şey öğrendi. Hepimize sosyal bilimlerin nasıl yapılacağını göstermiştir." diyen Sarıbay, Mardin'in el atılması siyaseten riskli görülen konulara sosyal bilimler objektifliğiyle yaklaşmaktan çekinmediğini anlattı.

Sarıbay, şunları kaydetti:

"Belli çevrelerce dışlanmıştır. Mesela bu nedenle Bilim Akademisi'ne kabul edilmeyişi çok acı bir olaydır. Said Nursi incelemesini kastederek, 'Nurculuğu parlatan bir akademisyen burada olmaz' tarzında bir söylemle karşılaşması çok yaralayıcı bir şeydir. Hocanın yaptığı çalışma dindarlığı ya da Said Nursi'yi övmek anlamı taşımıyordu. Mardin sivil toplum ve tarikatları yani ikincil yapıları ele alıp, inceledi. Yerli bir sosyoloji ve siyaset bilimi yapmanın peşine düştü. Mahalle baskısı kavramını özgün bir şekilde ortaya atarken literatüre katkıda bulunayım güdüsüyle hareket etmedi. Hoca olaylar karşısında soğuk kanlı ve objektif bir yaklaşımı telkin etti. Bunları derken bir reçete sunmadı. Onu anlayanlar farkına varmıştır. 'Objektif kalındığı takdirde incelenmeyecek bir konu yoktur' fikrindeydi."

Şerif Mardin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şerif Mardin'in önemi kavramlar üretmesinden kaynaklanıyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklar en az yetişkinler kadar koronavirüsü bulaştırıyor Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı Ekipler her yerde onu aradı! Korona testi pozitif çıkan vatandaş iddia oynarken yakalandı KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Josef de Souza Beşiktaş'la görüştü Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda, ilk tren raylara indi Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı "500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi Zonguldak'ta yağmurun ardından oluşan hortumlar vatandaşları panikletti KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Borç meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı önce kaçırıp sonra darbettiler! O anlar kamerada Borç meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı önce kaçırıp sonra darbettiler! O anlar kamerada         
13:03
Maskeli hırsız, girdiği fabrikada güvenlik kamerasını görünce yemek yedi Maskeli hırsız, girdiği fabrikada güvenlik kamerasını görünce yemek yedi         
12:53
Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı         
12:41
Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor         
12:25
Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada         
12:02
Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti         
11:58
KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi         
11:40
Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış         
10:56
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor         
09:09
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı         
07:23
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı         
23:04
Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu         
21:13
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakalandı Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakalandı         
20:17
Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu         
16:45
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 17:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şerif Mardin'in önemi kavramlar üretmesinden kaynaklanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei