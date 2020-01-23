Şerif Tosyalı'ya Japonya'dan büyükelçilik özel ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şerif Tosyalı'ya Japonya'dan büyükelçilik özel ödülü - Son Dakika Ekonomi

Şerif Tosyalı'ya Japonya'dan büyükelçilik özel ödülü

7 saat önce

DEİK/ Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, iki ülke arasındaki sosyo-ekonomik gelişime bulunduğu katkılar sebebiyle Japonya'nın en itibarlı ödüllerinden 'Japonya Büyükelçisi Özel Ödülü' ile onurlandırıldıKöklü ilişkileri bundan 130 yıl öncesine dayanan Türkiye ve Japonya...

Şerif Tosyalı'ya Japonya'dan büyükelçilik özel ödülü, System.String[]

DEİK/ Türkiye- Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, iki ülke arasındaki sosyo-ekonomik gelişime bulunduğu katkılar sebebiyle Japonya'nın en itibarlı ödüllerinden 'Japonya Büyükelçisi Özel Ödülü' ile onurlandırıldı


Köklü ilişkileri bundan 130 yıl öncesine dayanan Türkiye ve Japonya arasındaki ticari ilişkiler de her geçen gün daha çok güçleniyor. Bu süreçte, DEİK/ Türkiye-Japonya İş Konseyi'nin yürüttüğü çalışmalarla projelerin önemli rolü bulunuyor. Birbirinden uzak coğrafyaları yakınlaştırmayı başaran ekibin son iki dönemdir başkanlığını yürüten Şerif Tosyalı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılardan dolayı 'Japonya Büyükelçisi Özel Ödülü' ödülle onurlandırıldı.


23 Ocak'ta Japonya Büyükelçiliği'nde düzenlenen tören ve resepsiyonla Şerif Tosyalı, Japonya ile Türkiye arasındaki sosyo-ekonomik gelişime katkıda bulunması sebebiyle ülkenin en itibarlı ödüllerinden biri olarak adlandırılan Japonya Büyükelçisi Özel Ödülü'nü aldı. - İSTANBUL

Türkiye, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın çıkışı sonrası TİM düğmeye bastı! Etiketlerde 'Made in Türkiye' dönemi başlıyor
Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 22:52:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şerif Tosyalı'ya Japonya'dan büyükelçilik özel ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]