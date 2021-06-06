- Şerife Bacı İstiklal Koşusu'nun ikincisi gerçekleştirildi

KASTAMONU - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı anısına düzenlenen, '2. Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu' İnebolu'da yoğun katılımla gerçekleşti.

İnebolu Belediyesi öncülüğünde, İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği işbirliğince yapılan, '2. Şerife Bacı İstiklal Koşusu', Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gerçekleştirildi. Koşuya, Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 312 yarışmacı katıldı. İsmetpaşa Caddesi üzerinde hazırlanan platformda, 10 kilometrelik yarışın startı verildi. Genel sıralamada erkeklerde Alper Demir birinci, Bahattin Üney ikinci, Yusuf Matur üçüncü oldu. Kadınlarda ise Pınar Demir birinci, Hasibe Demir ikinci, Duygu Dalbudak da üçüncülük elde etti. Aynı zamanda 2 kilometrelik ücretsiz halk koşusu da yapıldı. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından yarışmaya katılanlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Yarış sonunda yapılan ödül törenine Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kastamonu Vali Yardımcı Ünal Kılıçarslan, "Bundan 100 yıl önce kahramanlığımıza, bağımsızlığımıza imza atan Şehit Şerife Bacıların unutulmaması temennisi ile düzenlenmiş olan bu organizasyona katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Görülmeye değer bir şehirdir"

Etkinlikte emeği geçenlere ve sporculara teşekkürlerini sunan Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, "Kastamonu, ilçeleri ile hakikaten görülmeye değer bir şehirdir. Tarihi lojistik alanlarıyla, deniz kültürü ile dil kültürü ile güç kültürü ile her türlü turizmin olduğu iller arasındadır. Özellikle bütün ilçelerimizi görmenizi isterim, gelişiniz güle güle gidişiniz güle güle olsun" diye konuştu.