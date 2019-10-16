Şerife Bacı'nın torunları Mehmet için dua etti

Kastamonu'da kitap okuma etkinliğine katılan ilkokul öğrencileri önce Mehmetçik için dua etti, ardından yarım saat kitap okudu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı'nda düzenlenen "Şerife Bacı'nın Torunları Okuyor" etkinliğine ilkokul üçüncü sınıfa giden bin öğrenci katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Buradaki etkinlik temsili bir etkinlik. Bundan sonra da her gün en az yarım saatimizi, hatta mümkünse daha fazlasını kitap okumaya ayırmalıyız. Bunu alışkanlık haline getireceğiz." diye konuştu.

Kitap okumanın öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını belirten Karadeniz, "Bu sizin derslerinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak. Hem de daha bilinçli ve daha kültürlü olarak yetişmenizi sağlayacak. Çünkü sizler ne kadar okursanız, okuduğunuzu o kadar anlama ve yorumlama yeteneğinizi geliştireceksiniz. Bu da sizin diğer derslerinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak. Onun için her gün kitap okuyacağız." dedi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütleriyle ciddi bir mücadele içinde olduğuna işaret ederek, "Şehit Şerife Bacı'nın torunları olarak kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek için dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için dua edildi. Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı olması ve sağ salim evlerine dönmesini dileyen öğrenciler, daha sonra yarım saat kitap okudu.