Şerife Bilgili Ercantürk'ün "Her Yer Her Yerde" sergisi ziyarete açılacak - Son Dakika

Şerife Bilgili Ercantürk'ün "Her Yer Her Yerde" isimli ikinci kişisel sergisi, 28 Ekim'de ziyarete açılacak.

Küratörlüğünü Begüm Güney Alkoçlar'ın üstlendiği sergi, Akaretler Sıraevler 55'te görülebilecek.

Sergide, Ercantürk'ün, tuval yüzeyinde rengin tesir olanaklarını araştırdığı eserleri yer alıyor.

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getiren "Artweeks@Akaretler", 28 Ekim - 8 Kasım arasında Akaretler Sıraevler'in 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarında, birbirinden özel eserleri ağırlamaya hazırlanıyor.