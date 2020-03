Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Kütahya basınının her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti.



Basın mensuplarıyla bir araya gelen Burcu, kurumun bundan sonra Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak illeriyle bölge müdürlüğü olarak hizmet vereceğini dile getirdi.



Burcu, "Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 2017-2018'de buraya atandım. 2 yıl oldu. Bölge olarak çalınıyoruz ama henüz bu zamana kadar Kütahya'ya gelemedik. Gelemememizin nedeni de yeni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olmamız nedeniyle gerekli oluşumların beklenmesi sürecinden dolayı gelemedik. O süreçler tamamlandı. Artık İl Müdürlüğünün dışında bölge müdürlüğü olduk. Bundan sonraki çalışmalarımızda bölge müdürlüğü olarak devam edeceğiz. Bu vesile ile de tabi ki ilk ziyaretim bölge müdürlüğü olarak Kütahya oldu. Kütahya basınını çok anlamlı ve güzel buluyorum. Gelmeden bile güzel bağların oluştuğu bir il ve çalışma arkadaşlarımızın hepsi de çok kıymetliler bizleri için. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Bundan sonraki çalışmalarımızda bölge olmamız nedeniyle projelerimizi birlikte daha çok yapacağız. O yüzden yapılmasını beklediğiniz, istediğiniz her ne olursa bizlerle paylaşın. Bizler sizlerle paydaş olarak çalışmalarınıza katılacağız. Birlik olacağız öncü olacağız, sizlerden destek bekleyeceğiz, bu tarz çalışmalarımız olacak.Basın anlamında da güçlü, verimli güzel bir basın. Ben Kütahya basınını çok etik buluyorum, güçlü olması da önemli, tanıtımda da öyle. Çok sık takip edemesek bile bundan sonra ziyaretlerimiz daha da sıklaşacak. Çalışmalarınızda, projelerde ortak hareket edeceğimiz için birbirimizi daha da yakından tanıyacağız. Hepimize inşallah hayırlı uğurlu olur. Bu anlamda basın son zamanlarda çok zor dönemler geçiyor. Bütün dünya böyle geçiriyor, sadece Türkiye'ye has bir şey değil bu. Sınırda olan olaylar da malumunuz. Bu kapsamda da basında yer alan haberlerinize, bu manada destek vermeniz, paylaşımlarınızı buna göre yapmanız bizim için çok anlamlı olur. Zaten Kütahya bizim gönderdiğimiz hiçbir mailin olumsuz bir dönüşünü görmedik, her zaman kabul görüp yayınlanmıştır. Biz her şeyi göndermiyoruz ama bizden gelen maillere de dikkat etmenizi, yayınlamanız konusunda rica ederiz. Başkanlık olarak çok büyüdük, daha da büyüyeceğiz ve çalışma alanımız da çok genişleyecek. Sadece habercilik değil ama etik olma konusunda, yayınlarımız konusunda, devletimizin bekası için çıkarlarımız dolayısıyla haberlerin yapılması, buna da dikkat edilmesi çok önem arz ediyor bizler için. Bunlara dikkat edildiğini zaten biliyoruz. Kütahya'da öyle bir sıkıntımız yok" diye konuştu. - KÜTAHYA