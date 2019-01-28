Şerife Ninenin Soğukla İmtihanı
13 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yıllardır köyden getirdiği ürünleri satarak geçimini sağlayan 80 yaşındaki Şerife Demir, yıllardır evini geçindirmek için çalışıyor ve soğuk havalara adeta meydan okuyor.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde yıllardır köyden getirdiği ürünleri satarak geçimini sağlayan 80 yaşındaki Şerife Demir, yıllardır evini geçindirmek için çalışıyor ve soğuk havalara adeta meydan okuyor.
İlerleyen yaşına rağmen çalışması ile herkesin takdirini kazanan Şerife Demir, "Köyden günlük taze ürünler getirerek Fatsalılara satıyorum. Bir esnaf iş yerinin önünde bana yer verdi ve ürünlerimi kışın soğukta, yazın ise sıcak havalarda satmaya çalışıyorum. Köyde yetişen tüm ürünleri burada satıyorum. Yaz aylarında işlerim daha iyi oluyor. Tüm Fatsalıları tezgahıma bekliyorum" dedi.
Fatsalıların da kendisine sahip çıktığını belirten Şerife Demir, "Ömrüm yettiğince burada satışlarımı gerçekleştireceğim. Devletimizde bana gerekli yardımları yapıyor fakat ben de alışkanlık olduğu için tezgahımın başından ayrılamıyorum. Soğuk havalar beni fazlasıyla zorlasa da ekmeğimin parası kazanmak beni ısıtıyor" diye konuştu. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:05 Kaynak: İHA
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