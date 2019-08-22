Şerifoğulları: "vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz"

Elazığ Belediyesi, şehrin ana arterleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda trafik konforunun artırılması amacıyla bir dizi düzenleme gerçekleştirecek.

2016 yılında hizmete açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi ve trafik konforunun artırılması amacıyla bir dizi düzenleme çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Çayda Çıra Mahallesi bağlantısını sağlayan kavşak da yeniden düzenlenecek.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Memur-Sen 1. Etap TOKİ Konutları bölgesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili ön inceleme yaparak birim müdürlerinden bilgi aldı.

Başkan Şerifoğulları, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasının öncelikleri olduğunu belirterek; "Şehrimizin bugününe ve yarınlarına değer katacak çalışmalarımızla, şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Her çalışmamızda hedefimiz hemşerilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak. Şehir içi ulaşım sorunlarını rahatlatmaya yönelik projelerimiz doğrultusunda da şehir genelinde trafik yoğunluğunun asgariye indirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin ana trafik arterleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda ulaşımın daha rahat ve akıcı olması amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı tamamlamamızın ardından vatandaşlarımız, daha konforlu bir ulaşım olanağı kazanacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan Zübeyde Hanım Caddesi-Fırat Üniversitesi Hastanesi bağlantısını sağlayan Yahya Kemal Caddesi'nde de çalışmalar süratle devam ediyor. 620 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğindeki Yahya Kemal Caddesi'nde gerçekleştirilen yol genişletme çalışmasıyla, cadde genişliği 32 metreye çıkarılarak, 3 gidiş 3 geliş şeklinde düzenlenecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, trafik yoğunluğunun en fazla olduğu güzergâhlar arasında yer alan Yahya Kemal Caddesi'nde de trafik akışı rahatlatılmış olacak.