Serik ATASEM'de yıl sonu sergisi açıldı

Serik Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Serik ATASEM birim sorumlusu Şeyda Öztürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Antalyalıların mesleki, sanatsal, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kursiyerlerin beklentilerini dikkate alarak kurslar düzenlediklerini söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarının canlandırılıp yaşatılmasını, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamayı amaçladıklarını bildiren Öztürk, "Merkezimiz mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak gayesinde kurulmuştur. 2005'ten günümüze kadar 680 branşta 12 bin 465 kurs açılmış olup, 279 bin 167 kursiyere hizmet verilmiştir." diye konuştu.

Öztürk, öğrencilere destek için eğitim kursları düzenlediklerini ifade etti.

Serginin açılışında halk oyunları gösterisi yapıldı.