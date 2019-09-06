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Serik belediye başkanı'nın evine silahlı saldırı

54 dakika önce

Antalya'da Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı düzenlendi.

Serik belediye başkanı'nın evine silahlı saldırı, System.String[]

Antalya'da Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, saat 01.00 sıralarında Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir otomobilden Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle 11 el ateş açtı. Saldırı sırasında evde bulunan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. Başkan Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başkan Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 adet saçma deliği tespit edildi.
Belediye Başkanı Enver Aputkan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saat 01.10 sıralarında saldırı oldu. Beyaz bir otomobilden ateş açıldı. Kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum. Kimseyle şahsi bir husumetim yok. Bu konuda güvenlik güçlerimize güveniyoruz. Yapanlar mutlaka ortaya çıkacaktır. Ne amaçla yaptıkları da ortaya çıkacaktır. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Yaşanmaması gereken, üzücü bir olay" dedi.
Jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü
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Evden görüntü
-Röp: Enver Aputkan

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),

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Enver Aputkan, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:57 Kaynak: DHA
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