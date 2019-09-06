Son Dakika Haberleri: Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı

8 dakika önce

Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırıANTALYA - Antalya'da Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı

ANTALYA - Antalya'da Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz bir otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle 11 el ateş açıldığı öğrenildi. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit edildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Enver Aputkan, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Parmak izi incelenen kadın teröristin, zırhlı askeri bir araca saldırı düzenlediği ortaya çıktı
Tunceli'yi karıştıran olay! Öfkeli kalabalık, silahlı kişiyi linç etmek istedi TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:34:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]