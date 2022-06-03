Serik Belediyesi buğday hasadı gerçekleştirdi

Serik Belediyesi, arazilerine ektiği buğdayı hasat etti.

Buğday üretimini sürdüren belediye, Karadayı, Gedik ve Gebiz mahallelerinde 170 dönümlük araziden yaklaşık 45 ton civarında ürün elde etti.

Yunuslar mevkisinde 50 dönümlük arazideki buğday hasadına katılan Serik Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin, söz konusu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Belediye Başkanı Enver Aputkan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Aputkan ise geçen yıl Serik'te buğday ektikleri arazi miktarını 60 dönümden 170 dönüme çıkardıklarını bildirdi.

Geçen yıl ihtiyaç sahibi 50 aileye katkıda bulunduklarını açıklayan Aputkan, "Amacımız hem boş olan arazilerimizi değerlendirmek hem de üretime katkıyla bu ürettiğimiz mahsullerden ihtiyacı olan ailelerimize ekmek olarak katkıda bulunmaktır. Günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılayacağımız aile sayımızı artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.