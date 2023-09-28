Serik Belediyesi\'nde neler oluyor! Sahte belgeleri raporlamak isteyen üyelere Başkan Aputkan\'dan ret

Antalya Serik Belediyesi'nin villara iskan vermek için sahte belge düzenlediği öne sürüldü. İddiaya göre şikayet üzerine eclis kararıyla araştırma komisyonu kuruldu. Üyelerin araştırma sonucu oluşturduğu rapor Belediye Başkanı Enver Aputkan tarafından reddedildi.

SAHTE BELGE KOMİSYON KURDURDU

Gazeteci Ali Buldu'nun iddiasına göre, Serik Belediyesi'nde villalara verilen iskanlar için sahte belgeler oluşturulduğu şikayeti üzerine, meclis kararıyla araştırma komisyonu kuruldu. Ak Parti, MHP, CHP, DSP ve İYİ Partili Meclis Üyeleri araştırma yaparken iskan verilen villaların kapısı penceresi bile olmayan henüz inşaat olduğunu gördü.

BAŞKANDAN RAPORA RET

Bunun üzerine yasa gereği belediyede konuyu raporlamak isteyen komisyon üyelerinin bu isteği Belediye Başkanı Enver Aputkan tarafından reddedildi.

"SİZE BELEDİYEDE YER YOK"

Belediye Başkanının şaşırtıcı şekilde "Size belediyede oda yok" demesi üzerine komisyon üyeleri önce ilçede bir kafede ardından da bir komisyon üyesinin ofisinde buluştu ve yaşananları rapor haline getirdiği öne sürüldü. Bu olayın savcılığa yansıyıp yansımayacağı belirsizliğini korurken, Başkan Aputkan'ın iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.