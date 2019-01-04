Serik Belediyesi'ne Ait Taşınmazlar İcrayla Satıldı
1 saat önce
Serik Belediyesine ait taşınmazlar borcuna karşılık, Serik İcra Müdürlüğü tarafından açık artırmayla satıldı.
Serik Belediyesine ait taşınmazlar borcuna karşılık, Serik İcra Müdürlüğü tarafından açık artırmayla satıldı.
Serik ilçesi Belek
turizm merkezinde bulunan mülkiyeti Serik Belediyesine ait 7 iş yeri ve 6 konut Serik İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.
Serik Belediyesi nikah salonunda yapılan ihalede geniş güvenlik önlemi alındı. Açık artırma usulüyle yapılan ihalede 13 taşınmazın satışı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:22 Kaynak: AA
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