Son Dakika Haberleri: Serik Belediyesi'ne Ait Taşınmazlar İcrayla Satıldı

Serik Belediyesi'ne Ait Taşınmazlar İcrayla Satıldı

1 saat önce

Serik Belediyesine ait taşınmazlar borcuna karşılık, Serik İcra Müdürlüğü tarafından açık artırmayla satıldı.

Serik Belediyesi'ne Ait Taşınmazlar İcrayla Satıldı, System.String[]
Serik Belediyesine ait taşınmazlar borcuna karşılık, Serik İcra Müdürlüğü tarafından açık artırmayla satıldı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan mülkiyeti Serik Belediyesine ait 7 iş yeri ve 6 konut Serik İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Serik Belediyesi nikah salonunda yapılan ihalede geniş güvenlik önlemi alındı. Açık artırma usulüyle yapılan ihalede 13 taşınmazın satışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:22 Kaynak: AA

Belek, serik, Güncel
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