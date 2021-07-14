Serik Belediyespor Ahmet Şahbaz ve İsmail Cengiz'i transfer etti - Son Dakika

TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, 30 yaşındaki stoper ve 25 yaşındaki kaleci İsmail Cengiz ile sözleşme imzaladı.

Serik Belediyespor Kulüp Binasında düzenlenen imza törenine Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, yönetim kurulu üyeleri ve transfer edilen oyuncular katıldı.

Törende iki futbolcu da 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Ahmet Şahbaz son olarak Ceyhanspor'da, İsmail Cengiz ise Malayta Yeşilyurt Belediyespor'da forma giyiyordu.