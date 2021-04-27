Serik Belediyespor, Ali Aksu'nun vefatından sonra ilk maçına çıkacak - Son Dakika

Serik Belediyespor, Ali Aksu'nun vefatından sonra ilk maçına çıkacak

27.04.2021 15:12
Serik Belediyespor, Ali Aksu'nun vefatından sonra ilk maçına çıkacak, System.String[]

Misli.com 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor, ligin 36. haftasında evinde Bodrumspor A.Ş. ile karşılaşacak.

Misli.com 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor, ligin 36. haftasında evinde Bodrumspor A.Ş. ile karşılaşacak.

Yarın saat 15.00 de Serik İsmail Ogan Stadyumunda oynayacağı maçın hazırlıkları için son idmanına çıkan Serik Belediyespor, kampa girerek maçın hazırlıklarını tamamladı.

Serik belediyespor kadrosunda kırmızı kart cezalısı Abdulsamet ile hafif sakatlığı bulunan Ahmet Atik yer almadı.Ligde 49 puanla 11. Sırada yer alan Serik Belediyespor, 58 puanla 6. Sırada yer alan ve play off mücadelesine yer bulmaya çalışan Bodrumspor A.Ş. den puan almak için mücadele edecek. Öte yandan Bodrumspor A.Ş. de Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya otelde kampa girdi.

Serik Belediyespor, Başkan Ali Aksu'nun vefatının ardından yarın evindeki ilk maçına çıkacak. - ANTALYA

Serik Belediyespor, Ali Aksu'nun vefatından sonra ilk maçına çıkacak
Serik Belediyespor, Ali Aksu'nun vefatından sonra ilk maçına çıkacak

Ali Aksu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serik Belediyespor, Ali Aksu'nun vefatından sonra ilk maçına çıkacak - Son Dakika Spor


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