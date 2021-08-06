Serik Belediyespor altyapıdan 2 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, altyapısından yetişen 2 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen törenle 18 yaşındaki kaleci Ali Rıza Karaman ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkant Eren, 3'er yıllık sözleşmeye imza attı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, törende, altyapının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Başarılı çocuklarımızı kulübümüzün A takım kadrosunda görmek istiyoruz. Bu çocuklarımız diğerlerine de örnek olacaktır. Onları iyi yerlerde görmeyi temenni ediyoruz." dedi.