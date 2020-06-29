Serik Belediyespor antrenmanlara başladı - Son Dakika

Serik Belediyespor antrenmanlara başladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider durumdaki Serik Belediyespor, lig maçlarının oynanması yönünde alınan kararın ardından top başı yaptı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider durumdaki Serik Belediyespor, lig maçlarının oynanması yönünde alınan kararın ardından top başı yaptı.

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Serik Belediyespor Başkanı Ramazan Kaçar yaptığı açıklamada, TFF'den liglerin tekrar oynanması yönünde karar çıktığını bildirdi.

İkinci ve üçüncü liglerde mücadele eden 89 kulüpten 80'nin maçların oynanmaması yönünde bir irade sergilediğini belirten Kaçar, şunları ifade etti:

"Bunun birçok sebebi var. Salgın, maddi koşullar ve sıcak iklim şartları. Temmuz ve ağustos aylarında liglerin sağlık açısından oynanmaması gerektiğini düşündük. Bu konuyu federasyonla birçok kez istişare ettik. Onlarda bizim gibi düşünüyorlardı ancak son günlerde sürpriz bir karar çıktı. Ama ben yine de bu kararın bilim kurulu tarafından da değişebileceğini düşünüyorum. Oynanması da gerekiyorsa biz antrenmanlara başladık. "

Teknik Direktör Engin Korukır ise maçları sağlıklı bir ortamda oynamak istediklerini dile getirdi.

Alt liglerde üst liglere göre tesis konusunda büyük farklılıklar ve sıkıntılar bulunduğuna işaret eden Korukır, "Bu hastalık hijyenik bir ortamda maçların oynanması gerektiği bir hastalık ise bunlara uymak zorundayız. Soyunma odaları temiz ve büyük olacak. Büyük şehir takımları haricinde 3. Ligde oynayan hangi takımlarımız bu olanaklara sahip? Normalde biz niye top oynamak istemeyelim ki? İstediğimiz tek şey insan sağlığı bu da benim şampiyonluğumdan çok daha önemli. Benim ekibimden birine bir şey olacaksa ben öyle şampiyonluğu ne vicdanen ne de kulüp olarak istemeyiz. Biz adaletli olmaktan bahsediyoruz." diye konuştu.

Antrenmanı izleyen kulüp yöneticileri futbolculara baklava ikram etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serik Belediyespor antrenmanlara başladı - Son Dakika Spor
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