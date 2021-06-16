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Serik Belediyespor Atakan Cangöz ile yeniden anlaştı - Son Dakika

Serik Belediyespor Atakan Cangöz ile yeniden anlaştı

16.06.2021 17:50
Serik Belediyespor Atakan Cangöz ile yeniden anlaştı, System.String[]

Serik Belediyespor kulübü iç transferde defans ve orta saha oyuncusu Atakan Cangöz ile yeniden anlaşmaya vardı.

Serik Belediyespor kulübü iç transferde defans ve orta saha oyuncusu Atakan Cangöz ile yeniden anlaşmaya vardı.

3 sezondur Serik Belediyespor takımının kulübün defans ve orta saha oyuncusu tecrübeli futbolcu Atakan Cangöz, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Kulüp Başkanı Halil Deligöz'ünde hazır bulunduğu imza töreninde 1 yıllığına sözleşme imzaladı. Cangöz, kulüpte forma giydiği sürede 2 sezon Türkiye Kupası maçlarında da yer aldı.

Misli.com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü Başkanı Halil Deligöz, "Kulüp olarak mevcut oyuncularımızla ilgili iç transfer çalışmalarını tamamladık. Kaptan Sinan, kaleci İbrahim, Atakan ve Onur ile anlaşmaya vardık. Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile imza attık. Bundan sonra dış transfer çalışmalarına hocamızın doğrultusunda kulübümüze yakışacak, yeşil beyaz formayı layıkıyla taşıyacak, mali disiplin içerisinde kulübümüzün yapısına uygun karakterli oyuncular alacağız." dedi. - ANTALYA

Serik Belediyespor Atakan Cangöz ile yeniden anlaştı
Serik Belediyespor Atakan Cangöz ile yeniden anlaştı

Enver Aputkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serik Belediyespor Atakan Cangöz ile yeniden anlaştı - Son Dakika Spor


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