Serik Belediyespor başkanlığına Ali Aksu seçildi - Son Dakika

Serik Belediyespor başkanlığına Ali Aksu seçildi

31.03.2021 16:55
Serik Belediyespor başkanlığına Ali Aksu seçildi, System.String[]

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Ali Aksu seçildi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Ali Aksu seçildi.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda eski kulüp başkanlarından Ali Aksu ve Yaşar Kökçe başkanlık için yarıştı. 245 delegenin katıldığı kongrede, yapılan açık oylama sonucu divan başkanlığına oy çokluğu ile Ercan Aytaç getirildi.

Divanın oluşumunun ardından konuşma yapan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Serik Belediyespor tarihinde son 5 yıl içerisinde büyük başarılara imza attı. Serik Belediyespor'a hangi adayımız katkı verecekse, Mevlam ona nasip etsin. Serikspor Serik'lilerin orta değeridir. Bu dönem belediye başkanlığı bana nasip oldu. Serik Belediyespor bugün de yarında halkımızındır. Belediyemizin destekleri olmadan kulübün ayakta durması daha ileri noktalara gelmesi mümkün değil. Her iki adaya da başarılar dilerim." dedi.

Mevcut kulüp başkanı Ramazan Kaçar ise "Başkanlık dönemimde Serik Belediyespor'u 3. Lig'den 2. Lige çıkardık. Serik Belediyespor Türkiye'de bir marka oldu." diyerek konuştu.

Yapılan oylama sonucu, Ali Aksu ve yönetim kurulu 195 oyla 3 yıllığına göreve seçildi.

Aksu, yaptığı konuşmada, kendisine ve ekibine görevi layık gördükleri için herkese teşekkür etti.

Çıktıkları bu yolda kendilerine güvenenleri mahcup etmeyeceklerini ifade eden Aksu, şöyle devam etti:

"Tek sevdamız sizlerle birlikte Serik Belediyespor'u en iyi yerlere taşımak. Serik Belediyespor sadece bizim değil hepimizin ortak değeri. Serik Belediyespor'u sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin destekleri ile yöneteceğimizden endişeniz olmasın. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde başarı kendiliğinden gelecektir. Profesyonel kulüpler profesyonelce yönetilmelidir. Bundan sonra amacımız bu olacak. Altyapı olmazsa olmazımız, Serikli gençlerimiz bizim önceliğimiz olacak."

Başkan Aksu'nun yönetimi Ali İşlek, Adnan Yılmaz, Mustafa Kara, İsmail Mecek, Yusuf Yılmaz, Cengiz Doğan, Ufuk Koca, Namık Kemal Kılınç, Hasan Devrim Ünsal, Halil Deligöz, Mehmet Çolakoğlu, Ramazan Tepe, Yusuf Akgül, Süleyman Kanmaz'dan oluştu.

Denetim Kuruluna ise Mehmet Emin Kiremitçioğlu, Hüseyin Bedel ve Durmuş Okan Yıldırım seçildi.

Enver Aputkan, Ali Aksu, Ramazan, Düğün, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serik Belediyespor başkanlığına Ali Aksu seçildi - Son Dakika Spor


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