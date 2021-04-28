Serik Belediyespor – Bodrumspor: 0 - 0

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER : Sait Tuzcu, Onur Gülter, Oğuzhan Yazır

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.Maçı Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Antalyaspor eski Başkanı ve Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.Maç öncesi geçen günlerde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu anısına Serik Belediyesporlu futbolcular sahaya, 'Sonsuza kadar seni unutmayacağız, kalbimizdesin' yazılı tişörtlerle çıktı. Ayrıca İsmail Oğan Stadyumu'nun 4 köşesine 'Kalbimizdesin, seni unutmayacağız' yazılı pankartlar asıldı. Bodrumspor A.Ş. de tribünlere 'Başımız sağ olsun' pankartı astı.Maç sonucuna göre Bodrumspor puanını 59'a çıkartırken Serik Belediyespor ise 50 puana yükseldi.

Serik Belediyespor 2 Mayıs Çarşamba günü Kırşehir Belediyespor'a konuk olacak.

- Antalya