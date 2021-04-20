Serik Belediyespor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı, 9 futbolcuya sezon sonuna kadar izin verildi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakılırken, 9 oyuncuya izin verildi.

Ligin son 4 haftasına girilirken kaleci Ahmet Özden ve Bahadır Çiloğlu süresiz kadro dışı kalma cezası verildi. Batuhan Arslan, Canberk Aydın, Cenk Kaplan, Ercan Şirin, Erkan Şahin, Mustafa Çınar, Sinan Özkan, Tufan Kelleci, Yusuf Çelik'e ise sezon sonuna kadar izin verildiği belirtildi.

Serik Belediyespor Başkan Yardımcısı Halil Deligöz, yaptığı açıklamada, Kulüp Başkanı Ali Aksu'nun yaklaşık 10 gündür rahatsızlığından dolayı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisinin devam ettiğini, en kısa sürede iyileşerek aralarına dönmesini umut ettiklerini söyledi.

Kadriye tesislerinde yapılan idmanda kaleci Ahmet ve Bahadır arasında tartışma yaşandığını anlatan Deligöz, şunları ifade etti:

"Disiplinsiz davranışlarından dolayı her iki oyuncuyu yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bıraktık. Disiplin yönetmeliğine göre Ahmet'e 15 bin, Bahadır'a ise 21 bin lira para cezası verdik. Diğer taraftan ligde 4 maçın kalması, ligden düşme ihtimalimizin kalmamasından dolayı da 9 oyuncumuza sezon sonuna kadar hakları saklı kalmak kaydıyla izin verdik. Kendilerine kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Teknik heyetle yapılan görüşmenin ardından da kalan maçlarda genç oyuncu ağırlıklı sahaya çıkacağımızı belirledik. Böylelikle genç oyuncularımızı sahada görerek kendilerine 90 dakika oynama şansı verdik."

Deligöz, ayrıca futbol şube sorumluluğu görevini Namık Kemal Kılınç ve Ali İşlek'in birlikte yürütecekleri bildirdi.

Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili olarak transfer çalışmalarına da başladıklarını açıklayan Deligöz, "Kurduğumuz transfer komitesinde Namık Kemal Kılınç, Ali İşlek, Yusuf Yılmaz ve Ramazan Tepe'yi görevlendirdik. Önümüzdeki günlerde iç ve dış transfer görüşmelerine başlayacağız." diye konuştu.

Serik Belediyespor 22 Nisan Perşembe günü Bursa Karacabey deplasmanında oynayacağı maça yarın otobüsle hareket edecek.