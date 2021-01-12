Serik Belediyespor'da teknik direktör Korukır ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Kokukır'ın tek taraflı olarak sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Korukır ise gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sezonu olduğu için 2 gündür İstanbul'da olduğunu söyledi.

Yönetime talip olan iş insanının kendisine devre arasında transfer yapılması gerektiğini söylemesi üzerine, araştırma yaptığını ve çok iyi 3-4 futbolcu bulduğunu belirten Korukır, şunları ifade etti:

"İstanbul'dan dönerken Kulüp Başkanı aradı. Sıkıntılı olduklarını konuşmamız gerektiğini söyledi. Allah biliyor. İyi iş insanıdır saygı duyarım. Futbol başka bir şeydir. Daha önce yaptığımız toplantıda da anladım aynı kafada değiliz o nedenle ben asla kendileri ile çalışmak istemem. Kulüp Başkanı, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık ile bir toplantı yaptıklarını ve kendi ekibi ile yola devam etmek istediklerini söylediğini açıkladı. Buna saygı duyuyorum. Gayet normaldir. İlk defada yaşamıyoruz böyle bir durumu."