Serik Belediyespor'un yeni teknik direktörü Bülent Akan oldu

Misli.com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile sözleşmeyi feshettikten sonra Bülent Akan ile 2 yıllığına sözleşme imzalandı.

Teknik Direktör Bülent Akan, Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen imza töreni ile yeşil beyazlı renge bağlandı. İmza töreni sırasında konuşan Halil Deligöz, "Yaklaşık 20 gün önce Serhat Gülpınar hocamızla anlaşmıştık. Geldiğimiz noktada fikir ayrılığına düştük. Karşılıklı konuştuk. Helalleştik ve ayrıldık. Teknik direktör boşluğundan sonra daha önce bildiğimiz, güvendiğimiz ve yakın takibimizde olan Bülent Akan hocamızla temasa geçtik. Bu ligi tanıyan, bilen, başarılar elde etmiş bir hocadır. Hocamızla 2 yıllığına anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüze hoş geldi. Başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Teknik Direktör Bülent Akan ise, "Biz Serik Belediyespor'a değer katmaya geldik. Marka değerini bir üst noktaya çıkartmaya geldik. 2 yıllık sözleşme esnasında amacımız takımı birinci lige çıkartabilmek. Bunu yapacak donanıma sahibiz. Hem oyuncu hem de teknik heyeti çok iyi biliyoruz. Önemli olan bunu harmanlayıp hep beraber herkesin desteği ile Serik Belediyespor'u bir üst lige çıkartmaya çalışacağız. Bunu başaracak güçteyiz " dedi. - ANTALYA