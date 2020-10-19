Serik Belediyespor'da Turgutluspor maçı hazırlıkları

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, lider Turgutluspor'la 21 Ekim Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Grupta 11 puanla ikinci sırada yer alan Serik Belediyespor'un teknik direktörü Engin Korukır, yaptığı açıklamada, disiplinli çalıştıklarını söyledi.

Ligde daha yukarılara çıkmaları gerektiğini belirten Korukır, "Her hafta değişik rakiplerle oynuyoruz. Tüm takımlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Turgutluspor karşısında iyi bir skor elde etmek istiyoruz." dedi.