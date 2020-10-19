Serik Belediyespor'da Turgutluspor maçı hazırlıkları
19.10.2020 11:47
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, lider Turgutluspor'la 21 Ekim Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, lider Turgutluspor'la 21 Ekim Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Grupta 11 puanla ikinci sırada yer alan Serik Belediyespor'un teknik direktörü Engin Korukır, yaptığı açıklamada, disiplinli çalıştıklarını söyledi.
Ligde daha yukarılara çıkmaları gerektiğini belirten Korukır, "Her hafta değişik rakiplerle oynuyoruz. Tüm takımlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Turgutluspor karşısında iyi bir skor elde etmek istiyoruz." dedi.
Son Dakika Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi Çaresizliğin itirafı! Cephede savaşacak asker bulamayan Ermenistan, 2. Dünya Savaşı gazilerinden medet umuyor Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Koronaya davullu zurnalı davetiye! Ekiplerin müdahale ettiği düğünde vatandaşlara ceza yağdı Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı