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Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı - Son Dakika

Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı

29.08.2021 10:40
Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı, System.String[]

TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele edecek olan Serik Belediyespor, kendi sahasında düzenlenen törenle sezon açılışını yaptı.

TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele edecek olan Serik Belediyespor, kendi sahasında düzenlenen törenle sezon açılışını yaptı.

İsmail Oğan Stadyumunda düzenlenen açılışa Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Spor Müdürü Mevlüt Özen, Kulüp Başkanı Halil Deligöz, Teknik Direktör Bülent Akan, Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri, ve futbolcular katıldı.

Konu ile ilgili konuşan Serik Belediyespor Başkanı Enver Aputkan, "Burada Serik Belediyespor'un sezon açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Bu sezonun kulübümüz adına güzel ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Halil Deligöz ise, "Sezon hazırlıklarımızı Afyonkarahisar'da yaptığımız 2. etap kamp ve kulüp tesislerimizdeki çalışmalarımız tamamlamak üzereyiz. Sezon açılışımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Kahramanmaraş Spor A.Ş. maçı ile sezona başlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan, programda yeni sezon için kurban kesimi yapılarak ve dua edildi. Sezon açılış programının ardından Serik Belediyespor, TFF 3. Lig ekiplerinden Kestel Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-0 Kestel Belediyespor'un üstünlüğü ile tamamlanan maçta başka gol olmayınca maçı Kestel Belediyespor 1-0 kazandı. - ANTALYA

Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı
Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı
Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı
Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı
Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı
Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı
Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı

Futbol Federasyonu, Enver Aputkan, Kestel, serik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serik Belediyespor'da yeni sezon açılışı dualar eşliğinde kurban kesilerek yapıldı - Son Dakika Spor


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