Serik Belediyespor, Erzincan'dan liderliği devraldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Serik Belediyespor, Erzincan'dan liderliği devraldı - Son Dakika Spor

Serik Belediyespor, Erzincan'dan liderliği devraldı

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı lider Erzincan 24Anagold'u 3-1 yenerek, liderlik koltuğunu devraldı.

Serik Belediyespor, Erzincan'dan liderliği devraldı, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı lider Erzincan 24Anagold'u 3-1 yenerek, liderlik koltuğunu devraldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda lider Anagold 24Erzincanspor ile karşılaştı. Maçın 6. dakikasında Serik Belediyespor'un ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sinan, topu kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı Serik Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 57. dakikasında gelişen Erzincan atağında topla buluşan Muhammet eşitlik golünü attı: 1-1. Golün ardından atağa geçen Serik Belediyespor 59. dakikada Alican'ın soldan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven'in attığı golle yeniden öne geçti: 1-2.

Maçın 90+5'inci dakikasında Serik Belediyespor'un yeni transferi Fatih Özçelik'in soldan yaptığı ortaya dokunan Ahmet Teker kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 1-3.

Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor ilk yarıda kendi evinde 3-1 yendiği Erzincanspor'u deplasmanda da aynı skorla mağlup etti. Bu sonuçla Serik Belediyespor 38 puanla liderliğe yükseldi. Anagold 24Erzincanspor ise 36 puanla ikinci sıraya geriledi.

Maçta, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, eski Kulüp Başkanı Ali Aksu, yönetim kurulu üyeleri de takımı deplasmanda yalnız bırakmadı.

AK Parti Milletvekili Kemal Çelik, "Güzel bir maç oldu. Serik Belediyesporlu futbolcular hak ettikleri bir galibiyet aldı. Bu galibiyetten dolayı yönetim, teknik heyet ve futbolcuları kutluyorum. Elimden geldiği kadar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm maçları izlemeye çalışacağım. Serik Belediyespor 2 yıldır 3. Lig'de güzel başarılar elde ediyor" dedi.

HAVALİMANINDA KARŞILAMA

Erzincan deplasmanından galibiyetle dönen Serik Belediyespor'u havalimanında taraftar grubu coşkuya karşıladı. Havalimanı çıkışından Serik'e kadar konvoy yaparak meşalelerle eşlik den taraftarlar, takıma 'Şampiyon Serik Belediyespor' tezahüratlarıyla destek verdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, AK Parti, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:19 Kaynak: DHA
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