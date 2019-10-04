Serik Belediyespor ile Silopi Haburspor'un dostluk yemeği

TFF 3. Lig takımlarından Serik Belediyespor ile Şırnak 1. Amatör Ligi ekiplerinden Silopi Haburspor, dostluk ve birliktelik yemeğinde bir araya geldi.

Serik Belediyespor'un Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen programda Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Silopili gençlerin 13 gün boyunca Serik Belediyesinin misafiri olacağını söyledi.

Kurdoğlu, Serik Belediyespor ile Silopi Haburspor'u "kardeş kulüpler" olarak değerlendirdi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise Serik ve Silopi'nin bundan sonra kardeş ilçeler olduğunu söyledi.

Aputkan, Silopi Haburspor ile Serik Belediyespor'un kampta hazırlık maçı yapmasının planlandığını ifade etti.