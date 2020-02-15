Serik Belediyespor-Kızılcabölükspor: 3-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Serik Belediyespor-Kızılcabölükspor: 3-2 - Son Dakika Spor

Serik Belediyespor-Kızılcabölükspor: 3-2

7 saat önce

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır (xxx), Ferhat Çalar (xxx), Nezihi Aytar (xxx)SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx), Taner (xxx), Alican (xxx)(Dk.88 Güven), Sinan (xx), Cenk (xx)(Dk.64 Ahmet xx), Doğancan (xx)(Dk.

Serik Belediyespor-Kızılcabölükspor: 3-2, System.String[]

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır (xxx), Ferhat Çalar (xxx), Nezihi Aytar (xxx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx), Taner (xxx), Alican (xxx)(Dk.88 Güven), Sinan (xx), Cenk (xx)(Dk.64 Ahmet xx), Doğancan (xx)(Dk.81 Mehmet), Burçin (xxx), Fatih Özçelik (xx), Erdi (xx), Atakan (xx), Abdulsamet (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx), Fatih (xx)(Dk.66 Ümit xx), Mustafa (xx)(Dk.46 Ozan xxx), Semih (xx), Sedat (x), Ali (xx)(Dk.77 Murat xx), Polat (xx), Taygun (xx), Ercan (xx), Abdullah (xx), İlyas (xx)

GOLLER: Dk.6 ve Dk.58 Alican, Dk.44 Cenk (Serik Belediyespor), Dk.63 ve Dk.64 Ozan (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Cenk, Orkun (Serik Belediyespor), Taygun, İlyas (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Serik Belediyespor evinde ağırladığı Kızılcabölükspor'u 3-2 mağlup etti. Serik Belediyespor'un cezalı olması nedeniyle maç seyircisiz oynandı. Maçı AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Mustafa Köse, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve STK başkanları da izledi. Serik Belediyespor bu sonuçla bir maç eksiği olmasına rağmen puanını 44'e çıkartırken,  averajla liderliğe yükseldi. Serik Belediyespor 19 Şubat'ta Artvin Hopaspor deplasmanına gidecek.

6'ncı dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Alican'ın ceza sahası içerisinde vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada Serik Belediyespor atağında topla buluşan Cenk takımının ikinci golünü attı: 2-0.

İlk yarıda başka gol olmayınca, Serik Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

58'inci dakikada gelişen Serik atağında ceza sahasında topla buluşan Alican'ın aşırtma vuruşunda top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 3-0.

63'üncü dakikada Kızılcabölükspor atağında Ozan topu filelerle buluşturdu: 3-1.

64'üncü dakikada yeni gelişen Kızılcabölükspor atağında Ozan kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 3-2.

Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor sahadan 3-2 galip ayrıldı.


- Antalya
KIZILCABÖLÜKSPOR, Fatih Özçelik, Fatih, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:37 Kaynak: DHA
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