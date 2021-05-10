Serik Belediyespor Ligi mutlu bitirdi

Misli.com 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor hızlı başladığı ligi 10. Sırada tamamladı. Konu ile ilgili konuşan kulüp başkanı Halil Deligöz, "Gelecek yıl koşan, mücadele eden bir takım kurup ligde üst sıralarda yer almak istiyoruz" dedi.

2. lige çıktığı ilk yılında iyi bir performans ile ilk haftalarda ilk sıralara oynayan Serik Belediyespor, 38 hafta süren ligi 10. Sırada tamamladı.Bu sezon grupta oynadığı 38 maçta 13 galibiyet 14 beraberlik, 11 mağlubiyet alan Serik Belediyespor 53 puan alarak ligi orta sıralarda bitirdi.

Sezon başı Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı lige başlarken, 3. Lig kadrosundan sadece 3 oyuncu bırakan ve yeniden kadrolaşan Serik Belediyespor alt yapıdan 4 futbolcuyu kadrosuna katarak sezona başladı. Teknik direktör Engin Korukır nezaretinde başladıkları sezonda ilk yarıyı 29 puanla 9. Sırada tamamlayan Serik Belediyespor ikinci yarıda da oynadığı 19 maçta inişli ve çıkışlı bir seviye yakaladı. Ligden düşmemeyi garantiledikten sonra da kalan son haftalarda genç oyunculara şans verildi.

31 Mart tarihinde yapılan kongrede Ali Aksu kulüp başkanlığına seçildi. Aksu, kazandığı seçimin sevincini yaşayamadan geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Serik Belediyespor Kulübü yönetimi başkanın vefatının ardından yaptığı yönetim kurulu kararı ile Halil Deligöz'ü başkanlık koltuğuna oturttu.

Kulüp Başkanı Halil Deligöz, "İlk yılımızda iyi bir performans göstererek ligi orta sıralarda tamamladık. Genç oyuncularımızı kulübümüze kazandırdık. Son maçımızda takımın alt yapıdan gelen Ergün Nazlı'yı takım kaptanı olarak sahaya çıkarttık. Sezonu tamamladık. Artık önümüze bakma zamanı. Önümüzdeki sezon hazırlıklarına başladık. Önce mevcut kadromuzla görüşmeler yaptık. Bayramdan sonra da iç transfer, ardından da dış transfere başlayacağız. Gelecek yıl koşan, mücadele eden bir takım kurup ligde üst sıralarda yer almak istiyoruz" dedi. - ANTALYA