Serik Belediyespor Okan Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü, Afjet Afyonsporda top oynayan 30 yaşındaki stoper Okan Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

TFF 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü, Afjet Afyonsporda top oynayan 30 yaşındaki stoper Okan Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı. Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen imza töreninde Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Son olarak Afjet Afyonsporda stoper mevkiinde oynayan Pala, daha önce sırası ile Bayburt İl Özel İdare, Tarsus İdman Yurdu, Pendikspor, Kastamonu 1966, 1461 Trabzon ve Kartalspor da oynadı. - ANTALYA

Son Dakika

Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta ve bir okulda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

İstanbul'da sivrisinek paniği bitmiyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması için kan emmesi gerekiyor

Galatasaray, Hagi'nin veliahtı için çabalıyor! Slavia Prag Başkanı, Stanciu görüşmesini doğruladı

Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Korkunç kazada akaryakıt tankeri devrildi! Araç kamerası olay anını saniye saniye kaydetti

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü

Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti

İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı