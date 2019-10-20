Son Dakika Haberleri: Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1
Son Dakika Spor Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

22 dakika önce

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Okan Kayataş (x), Oğuzhan Yazır (x), Rıdvan Çevik (x)SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xx)- Taner (xx), Sefa(x)(Dk.

Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1, System.String[]

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Okan Kayataş (x), Oğuzhan Yazır (x), Rıdvan Çevik (x)

SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xx)- Taner (xx), Sefa(x)(Dk.51 Cenk xx), Alican (xxx), Ahmet (xx), Doğancan (xxx), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx), Güven (xx)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx)- Bilal (xx)(Dk.57 Serhat x), Uğur (xx), Fatih (xx)(Dk.79 Ramazan x), Bülent (xxx), Arda (xxx), İlker (xx), Kadir (xx), Sırat (xx), Muhammet (xx), Bünyamin (xx)(Dk.64 Salih x)

GOLLER: Dk.66 Doğancan, Dk.90+2 Alican (penaltı)(Serik Belediyespor), Dk.50 Arda (Sultanbeyli Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.90+6 Erdi (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Güven, Alican, Atakan, Burçin, Mehmet Şansal (teknik direktör)(Serik Belediyespor), Bülent, Fatih, Sırat, Kadir, Sertaç (kulübede)(Sultanbeyli Belediyespor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 2-1 yendi.

Maç, Sultanbeyli Belediyespor'un vuruşuyla başladı.

Maçın ilk yarısında gol olmadı.

50'nci dakikada gelişen Sultanbeyli Belediyespor atağında topla buluşan Arda ceza sahası içerisinde vurduğu kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

66'ncı dakikada Serik Belediyespor'un atağında Doğancan'ın ceza sahası içerisinden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

90+1'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde Cenk'e yapılan hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

92'nci dakikada penaltı atışını kullanan Alican topu filelere gönderdi: 2-1.

90+6'ncı dakikada Muhammet'e faul yapan Erdi direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrıldı.


- Antalya
Sultanbeyli, Yazır, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:03 Kaynak: DHA
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