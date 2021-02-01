Serik Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya'nın antrenmanlara çıkmadığı iddiası - Son Dakika

Serik Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya'nın antrenmanlara çıkmadığı iddiası

01.02.2021 13:59
Serik Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya'nın antrenmanlara çıkmadığı iddiası, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle teknik direktör Suat Kaya için noter tespiti yaptırdığı bildirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle teknik direktör Suat Kaya için noter tespiti yaptırdığı bildirildi.

Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Süper Lig'deki takımlar dahil olmak üzere maddi anlamda her kulübün yaşadığı sıkıntıları kendilerinin de yaşadığını belirtti.

Serik Belediyespor'da çok olağanüstü bir maddi sıkıntı olmadığını, birçok kulüpten de mali açıdan daha iyi olduklarını savunan Kaçar, "Bir takım sıkıntılarımız var. Onları da çözeceğiz inşallah. Yeni 7-8 transferimiz var. Bazı oyuncularımızı da kadro dışı bıraktık. Ancak futbolda her şey olur. Onlar bizim çocuklarımız, belki affedebiliriz. Yine hedefimiz play-off, yine mücadeleye devam. Yeni transferlerle daha güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı

Teknik direktör Suat Kaya ile aralarında hukuki bir ihtilaf oluştuğunu, bunu çözemediklerini aktaran Kaçar, "Suat hocanın ayrılması konuşuluyor. Şu anda zaten tesisleri terk etmiş durumda. Antrenmanlara da çıkmıyor. Kendisine de ulaşamıyoruz. Noter, her gün tesislere gelip tespitini de yapıyor. En kötü ihtimalle tek taraflı haklı fesih yapacağız." diye konuştu.

Suat Kaya: "Hiç kimseye 'Sizinle çalışmayacağım, bırakıyorum' demedim"

Teknik Direktör Suat Kaya ise kulübün ana sponsorluğunu üstlenen Şahin Kırbıyık Holding vasıtasıyla Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe getirildiğini, Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar'ın da bunu onayladığını bildirdi.

Kaya, göreve başlamasından teknik heyetle yaptıkları değerlendirmeler sonucu, bazı futbolcuları "pişmeleri" için başka kulüplere kiralık gönderilmesini istediklerini, ancak bu futbolculardan bazılarının Serikli olması nedeniyle yönetim kurulundan tepki aldıklarını belirtti.

Yöneticilerin tesislere giderek "Biz size burayı bırakmıyoruz. Kendimiz devam edeceğiz." dediğini, bunun üzerine Şahin Kırbıyık ile tesislerden ayrıldıklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Hala Antalya'dayım, raporlu olduğum için antrenmanlara çıkmıyorum. Ancak, tesislerden çıktıktan 6 saat sonra eski hocalarını tesise getirdiler. Hiç kimseye 'Sizinle çalışmayacağım, bırakıyorum' demedim. Bırakacak olsam, tek taraflı fesih yapar bırakırım. Beşinci gün sonra kulüp başkanını aradığımda, ona da 'Kulübü bırakıp gidiyorum. Şahin Beyle geldim Şahin Beyle giderim demedim. 'Kulüpte çalışmak istiyorum' diye ifade ettim. Başkan da 'Yanlış anlamışız. Ama şu anda sizinle çalışmak istemiyoruz' diye konuştu. Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmelerini istediğimde tazminat ödemeyi düşünmediklerini söylediler."

Mahkemelik olmamaları için kulüpten bir telefon beklediğini vurgulayan Kaya, bugüne kadar böyle bir şey yaşamadığını kaydetti.

Kaya, kulüp ile Şahin Kırbıyık Holding arasındaki ihtilaflar nedeniyle arada kendisinin mağdur olduğunu savunarak, "Şu anda 11 futbolcuyu kadro dışı bırakmışlar. Neye dayanarak kadro dışı bıraktılar bilemiyorum. Ancak, çocuklara 7 aydır bir kuruş para ödenmediği için çocuklar da antrenmana çıkmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu, Suat Kaya, Ramazan, Noter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serik Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya'nın antrenmanlara çıkmadığı iddiası - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Üç vekilin CHP'den istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: AK Parti'yi suçlamak yüzsüzlük, pişkinliktir Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi
Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor         
14:32
Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile ve meyhanelerin isimleri değişecek Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile ve meyhanelerin isimleri değişecek         
14:17
Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin         
13:54
Myanmar'daki askeri darbe Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi Myanmar'daki askeri darbe Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi         
13:39
Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi         
13:28
Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir         
12:10
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 14:49:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Serik Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya'nın antrenmanlara çıkmadığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei