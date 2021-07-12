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Ergene Velimeşespor yeni sezonda kırmızı grupta yer alacak - Son Dakika

Ergene Velimeşespor yeni sezonda kırmızı grupta yer alacak

12.07.2021 14:08
Ergene Velimeşespor yeni sezonda kırmızı grupta yer alacak, System.String[]

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Ergene Velimeşespor'un 2021-2022 sezonunda mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Ergene Velimeşespor'un 2021-2022 sezonunda mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer aldı. TFF 2. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak olan maçlarla başlayacak.

20 takımın yer aldığı kırmızı grupta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor Adıyaman 1954, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdarespor, Bodrumspor A.Ş., Çorum FK, Diyarbekirspor A.Ş., Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegöslspor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Niğde Anadolu FK, Sakaryaspor A.Ş., Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor FK, Sivas Belediyespor, Somaspor, Turgutluspor takımları ile karşı karşıya gelecek.

20 takımlı kırmızı grupta şampiyon olan takım 1. Lig'e yükselirken 17, 18, 19 ve 20. sırada kalan son 4 takım küme düşecek. - TEKİRDAĞ

Ergene Velimeşespor yeni sezonda kırmızı grupta yer alacak

Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Antalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor yeni sezonda kırmızı grupta yer alacak - Son Dakika Spor


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