Serik Belediyespor top başı yaptı - Son Dakika

Serik Belediyespor top başı yaptı

Serik Belediyespor top başı yaptıNamık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, sezona 18 Temmuz'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından, hazırlıklarına start verdi.

Serik Belediyespor top başı yaptı

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, sezona 18 Temmuz'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından, hazırlıklarına start verdi. Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar ve teknik direktör Engin Korukır, özellikle sıcak nedeniyle liglerin oynanmasını olumlu bulmadıklarını açıkladı.

TFF'nin koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2'nci ve 3'üncü liglerde sezonun 18 Temmuz'da yeniden başlaması yönünde aldığı kararın ardından Serik Belediyespor takımı toplandı. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider durumdaki Serik Belediyespor, teknik direktör Engin Korukır nezaretinde kendi tesislerinde idmanlara başladı. Çalışmayı kulüp yöneticileri de takip etti. Antrenman sonrasında takımı ziyaret eden yöneticiler, futbolculara baklava ikram etti.

Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, gazetecilere yaptığı açıklamada maçların oynanması yönünde TFF tarafından alınan kararı değerlendirdi. Kaçar, "TFF'den liglerin tekrar oynanması yönünde bir karar çıktı. Biz 2 ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği olarak görüşlerimizi ıslak imzalı federasyona bildirmiştik. 89 kulüpten 80'i oynanmaması yönünde bir irade sergiledi. Bunun birçok sebebi var. Pandemi, maddi koşullar ve sıcak iklim şartları. Biz temmuz ve ağustos aylarında liglerin sağlık açısından oynanmaması gerektiğini düşündük. Bu konuyu federasyonla birçok kez istişare ettik. Onlar da bizim gibi düşünüyorlardı ancak son günlerde sürpriz bir karar çıktı. Ama ben yine de bu kararın Bilim Kurulu tarafından da değişebileceğini düşünüyorum. Oynanması da gerekiyorsa biz antrenmanlara başladık. Bu takım her halükarda şampiyon olacaktır. Moral ve motivasyon çok iyi" dedi.

'SPORCU SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİ'

İlk maçın 18 Temmuz'da Şanlıurfa'da oynanacağını belirten Ramazan Kaçar, "O tarihlerde orada hava sıcaklığının 50 derecenin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Federasyonun bu konuda bir araştırması vardır ama 50 derece sıcaklıkta bu futbolcuların top oynamaları sporcu sağlığı açısından çok tehlikeli olacağını düşünüyoruz. Bir sporcu kalp krizi ya da beyin kanaması geçirirse bunun vebalini kim ödeyecek? Şimdi bile idmanları 42 derece sıcakta yapıyoruz ki 1 ay sonra hiç top oynanmaz. Önce sağlık. Bu 100 yılda bir olan, tüm dünyayı etkileyen, bize özel olmayan bir durum. Dünyada birçok ülke ligleri tescil etti. Şu anda istişareler halen devam ediyor" diye konuştu.

'İNSAN SAĞLIĞI BENİM ŞAMPİYONLUĞUMDAN DAHA ÖNEMLİ'

Teknik direktör Engin Korukır da şunları söyledi:

"Bizim işimiz futbol, maçların oynanmasına itirazım yok. İtirazımız olan şey; sağlıklı bir ortamda müsabakalarımızı oynamak istiyoruz. Şu anda sağlıklı bir ortam varsa bunca tedbir neden alınıyor? Alt liglerde, üst liglerle tesis konusunda büyük farklılıklar ve sıkıntılar var. Hijyenik bir ortamda maçların oynanması gerekiyor. Bu bir hastalık ise biz bunlara uymak zorundayız. Biz bu konuyu gerek kendi sahamızda gerekse deplasmanda hissediyoruz. Soyunma odaları temiz ve büyük olacak. Büyük şehir takımları haricinde 3'üncü Lig'de oynayan hangi takımlarımız bu olanaklara sahip. Normalde biz niye top oynamak istemeyelim ki? İstediğimiz tek şey insan sağlığı, bu da benim şampiyonluğumdan çok daha önemli. Ekibimden birine bir şey olacaksa öyle şampiyonluğu ne vicdanen ne de kulüp olarak istemeyiz. Antalya dünyanın en güzel yeri. İnsanlar buraya tatil yapmak için geliyorlar. Şu anda 40 derecede antrenman yapıyoruz. Sahalarımız ışıklandırma olmadığı için gece maçı yapılamaz. Maçlar 18 Temmuz'da oynanacak diye karar alındı. Hava sıcaklıklarının kaç dereceye çıkacağını Bilim Kurulu üyeleri çok iyi bilir. Biz futbol oynamak istiyoruz ama sağlıklı ortamda oynamak istiyoruz. Sahada birine bir şey olursa bunun hesabını biz nasıl veririz? İllaki oynanacaksa eylül ayında oynansın. 2 ay geç başlasın. Biz her türlü olasılıklara karşı idmanlara başladık. Buradan seslenmek istiyorum; Değerli büyüklerimiz, TFF Başkanımız, Bilim Kurulu üyeleri sizden ricam bu kararı tekrar düşünün. Bizim şampiyonluk gibi bir derdimiz yok, biz sağlıklı bir şekilde liglerin bitmesini istiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, serik, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Serik Belediyespor top başı yaptı - Son Dakika

Son Dakika

19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 19:16 Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:24 Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek 15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:35 Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
17:43
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 19:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serik Belediyespor top başı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]