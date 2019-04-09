Serik Belediyespor U-15 Takımı, Turnuvada Mücadele Edecek
50 dakika önce
Serik Belediyespor U-15 takımı, 17-20 Nisan tarihleri arasında Muğla'da yapılacak olan turnuvada Burdur, Isparta, İzmir, Aydın ve Denizli bölgesinden takımlarla mücadele edecek.
Serik Belediyespor U-15 takımı, 17-20 Nisan tarihleri arasında Muğla
'da yapılacak olan turnuvada Burdur
, Isparta
, İzmir
, Aydın
ve Denizli
bölgesinden takımlarla mücadele edecek.
U15 Türkiye
Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları, 6'şar takımlı 17 grupta, 5 takımlı 1 grupta olmak üzere 11- 14 Nisan'da, 4 grupta ise 17- 20 Nisan tarihleri arasında oynanacak. 1.Kademe müsabakaları İstanbul
, Kırklareli
, Kocaeli
, Sakarya
, Yalova
, Balıkesir
, Kütahya
, Eskişehir
, Aydın, Muğla, Denizli, Adana
, Aksaray, Osmaniye
, Kahramanmaraş
, Van
, Siirt
, Artvin
, Kırıkkale
, Çankırı
, Ordu
ve Bayburt
illeri olmak üzere 22 grup merkezinde 131 takımın katılımıyla oynanacak. İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde, final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacak. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:34 Kaynak: İHA
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