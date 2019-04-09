Son Dakika Haberleri: Serik Belediyespor U-15 Takımı, Turnuvada Mücadele Edecek

Serik Belediyespor U-15 Takımı, Turnuvada Mücadele Edecek

50 dakika önce

Serik Belediyespor U-15 takımı, 17-20 Nisan tarihleri arasında Muğla'da yapılacak olan turnuvada Burdur, Isparta, İzmir, Aydın ve Denizli bölgesinden takımlarla mücadele edecek.

Serik Belediyespor U-15 Takımı, Turnuvada Mücadele Edecek, System.String[]
Serik Belediyespor U-15 takımı, 17-20 Nisan tarihleri arasında Muğla'da yapılacak olan turnuvada Burdur, Isparta, İzmir, Aydın ve Denizli bölgesinden takımlarla mücadele edecek.

U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları, 6'şar takımlı 17 grupta, 5 takımlı 1 grupta olmak üzere 11- 14 Nisan'da, 4 grupta ise 17- 20 Nisan tarihleri arasında oynanacak. 1.Kademe müsabakaları İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Denizli, Adana, Aksaray, Osmaniye, Kahramanmaraş, Van, Siirt, Artvin, Kırıkkale, Çankırı, Ordu ve Bayburt illeri olmak üzere 22 grup merkezinde 131 takımın katılımıyla oynanacak. İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde, final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:34 Kaynak: İHA

Denizli, Aydın, serik, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Solucan Gübresi Üretiminde Talebe Yetişemiyor Çiftlik Bank İddianamesi Kabul Edildi, İlk Mahkeme 10 Mayıs'ta Yapılacak Nişanlısının Ailesiyle Evlilik Tarihi Tartışması Sonrası İntihar Etti Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:24:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serik Belediyespor U-15 Takımı, Turnuvada Mücadele Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]