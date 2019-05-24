Son Dakika Haberleri: Serik Belediyespor'u penaltı atışlarının ardından 4-2 mağlup eden Yeni Çorumspor, TFF 2. Lig'e...

Serik Belediyespor'u penaltı atışlarının ardından 4-2 mağlup eden Yeni Çorumspor, TFF 2. Lig'e...

1 saat önce

Serik Belediyespor'u penaltı atışlarının ardından 4-2 mağlup eden Yeni Çorumspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Serik Belediyespor'u penaltı atışlarının ardından 4-2 mağlup eden Yeni Çorumspor, TFF 2. Lig'e..., System.String[]
Serik Belediyespor'u penaltı atışlarının ardından 4-2 mağlup eden Yeni Çorumspor, TFF 2. Lig'e yükseldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:56 Kaynak: İHA
serik, Türkiye Futbol Federasyonu, Çorumspor, Spor
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