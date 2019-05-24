Serik Belediyespor'u penaltı atışlarının ardından 4-2 mağlup eden Yeni Çorumspor, TFF 2. Lig'e...
1 saat önce
Serik Belediyespor'u penaltı atışlarının ardından 4-2 mağlup eden Yeni Çorumspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:56 Kaynak: İHA
Serik Belediyespor'u penaltı atışlarının ardından 4-2 mağlup eden Yeni Çorumspor
, TFF
2. Lig'e yükseldi. - İSTANBUL
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