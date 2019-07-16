Son Dakika Haberleri: Serik Belediyespor'un Kartepe kampı başladı
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Serik Belediyespor'un Kartepe kampı başladı

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Serik Belediyespor'un, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı kapsamındaki 10 günlük kampı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı.

Serik Belediyespor'un Kartepe kampı başladı, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Serik Belediyespor'un, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı kapsamındaki 10 günlük kampı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı. Kampın ilk antrenmanında futbolcuların neşeli oldukları görüldü.
Serik Belediyespor yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kendi tesislerinde 5 günlük çalışmanın ardından hazırlıkların birinci etabında yer alan 10 günlük kamp için Kocaeli Kartepe'ye gelen Serik Belediyespor, bir otelin sahasında ilk idmanını bugün yaptı. Günde sabah ve akşam olmak üzere çift idman ile çalışmalarını sürdürecek Serik Belediyespor, 10 günlük kampın ardından 3 günlük izin sonrası tekrar aynı yerde ikinci etap çalışmalarına devam edecek.
Bugün sabah futbol şube sorumlusu Namık Kemal Kılınç, teknik direktör Mehmet Şansal ve antrenörler Halil Özen ile Necmettin Çimen yönetiminde ilk olarak ısınma hareketleri yapan futbolcular, aerobik koşunun ardından yarı saha ve dar alanda top çalışması gerçekleştirdi. İdman açma-germe hareketleriyle sona erdi.
Serik Belediyespor'un Kartepe kampında, 9'u altyapıdan olmak üzere toplam 28 sporcu bulunuyor.
Diğer yandan, geçen sezon devre arasında kiralık oynayan Sertaç Gökaltın ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli, Kartepe, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:47 Kaynak: DHA
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