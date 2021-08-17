Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Bülent Akan nezaretinde Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarına devam ediyor.
Günde çift antrenman yapan takım, aynı ligde beyaz gruptaki Ispartaspor ile yaptığı hazırlık maçından 1-1 berabere ayrıldı.
Akan, AA muhabirine, 5 Eylül'de başlayacak yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Afyonkarahisar'daki kampın 23 Ağustos'ta biteceğini belirten Akan, bu süre içinde 2 hazırlık maçı daha yapacaklarını bildirdi.
Öte yandan Serik Belediyespor'un altyapısından yetişen Ergün Nazlı, Ahmet Atik, Furkan Efe Bildir, Ali Rıza Karaman, Berkant Eren ve Batuhan Atal kamptaki çalışmalarıyla dikkati çekti.
Kaynak: AA
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