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Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

17.08.2021 15:54
Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Bülent Akan nezaretinde Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarına devam ediyor.

Günde çift antrenman yapan takım, aynı ligde beyaz gruptaki Ispartaspor ile yaptığı hazırlık maçından 1-1 berabere ayrıldı.

Akan, AA muhabirine, 5 Eylül'de başlayacak yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'daki kampın 23 Ağustos'ta biteceğini belirten Akan, bu süre içinde 2 hazırlık maçı daha yapacaklarını bildirdi.

Öte yandan Serik Belediyespor'un altyapısından yetişen Ergün Nazlı, Ahmet Atik, Furkan Efe Bildir, Ali Rıza Karaman, Berkant Eren ve Batuhan Atal kamptaki çalışmalarıyla dikkati çekti.

Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Futbol Federasyonu, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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