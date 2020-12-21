Serik Belediyespor yönetimi istifa etti

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor yönetiminin istifa ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 16 Ekim ve 11 Aralık'ta olağan genel kurul toplantısı yapma başvurusunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında genel kurul toplantılarının 28 Şubat 2021'e kadar ertelenmesi nedeniyle reddedildiği belirtildi.

Yönetimin göreve geldiği günden itibaren Serik Belediyespor'un teknik heyet ve futbolcularının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için olağanüstü çabayla çalıştığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Puan tablosundan da anlaşılacağı üzere takımımız bir üst lig için en iddialı takımlar arasındadır. Serik Belediyespor, tüm Serik'in takımıdır ve yönetim olarak bu ağırlığın bilincindeyiz. Tüm yönetim kurulu üyeleri olarak istifa ederek, seçimli genel kurul yapılması için Serik Kaymakamlığına başvurmuş bulunmaktayız. Serik Kaymakamlığı tarafından genel kurul yapılması hakkında karar verilmesi halinde, yeni tarih kamuoyuyla paylaşılacak. Serik Belediyespor hedeflerinden şaşmayarak kararlı bir şekilde yoluna devam edecek."