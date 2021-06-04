Serik Belediyespor yönetimi, yeni Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'i ziyaret etti

Serik Belediyespor Kulübü Başkan Halil Deligöz ve yönetimi, göreve yeni seçilen Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin'i ziyaret etti.

Kulübün Başkanı Deligöz ve yönetimi, Çetin'i Antalyaspor Tesislerinde ziyaret ederek, üzerinde 07 Aziz Çetin yazılı Serik Belediyespor forması hediye etti.

Deligöz, burada, Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz'ın istifası üzerine Antalyaspor Kulüp Başkanlığına seçilen Aziz Çetin'e başarılar diledi.

Her iki kulüp kardeş olduğunu ifade eden Deligöz, "Antalyaspor süper ligde biz de Misli.com 2. Ligde mücadele ediyoruz. Antalyaspor'dan Serik Belediyespor'a futbolcu takviyesi yönünde yardım istiyoruz." dedi.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise Serik Belediyespor'un maçlarına sürekli geldiğini, iyi bir takım olduklarını ve teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda Antalyaspor'dan, Serik Belediyespor'a futbolcu verebileceklerini kaydetti.