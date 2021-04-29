Serik Belediyespor'da yeni başkan Halil Deligöz oldu

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da kulüp başkanlığına Halil Deligöz seçildi.

Kulüp Başkanı Ali Aksu'nun yeni tip koronavirüs (Kovit-19) nedeniyle vefat etmesinin ardından Serik Belediyespor Yönetim Kurulu oy birliğiyle başkan yardımcısı Halil Deligöz'ü başkanlığa getirdi.

Deligöz, yaptığı açıklamada, kulübün çok değerli başkanı Ali Aksu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını ifade etti.

"Onun idealleri ve projeleri vardı. Bilinsin ki onlar unutulmayacak, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte o projeleri gerçekleştireceğiz." diyen Deligözlü, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kulüp yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda beni aday gösterip başkan seçmeleri benim için onurdur. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Serik spora hizmet etmiş başta kurucular kurulu üyeleri olmak üzere, başkanlarına, yöneticilerine ve gönül vermiş taraftarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ???????Serikspor camiasının kenetlenmesini ve büyük bir aile ortamı olmasını istiyorum. Allah izin verirse önümüzdeki vizyonu olan hedefleri olan bir takım oluşturacağız. Önümüzdeki sezon vizyonumuz Serik'e yakışır bir takım kadrosu oluşturmak. Gençlerimize de bu takımda yer vermek istiyoruz. Tekrar merhum başkan Ali Aksu'yu rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun."

Halil Deligöz'den boşalan başkan yardımcılığına Yusuf Yılmaz, yönetim kurulu üyeliğine de yedek üyelerden Uğur Karahan getirildi. Diğer görevlerde ise değişiklik yapılmadı.