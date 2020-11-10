Serik'e 30 yıllık mezarlık ihtiyacını karşılayacak mezarlık alanı yapılıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Serik Gedik Mahallesi'ne yeni mezarlık alanı kazandırıyor. Yeni mezarlık alanı Serik'in 30 yıllık mezarlık ihtiyacını karşılayacak fiziki yapıya sahip olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gedik Mezarlığını Serik'e kazandırıyor. Mezar yeri bulma konusunda vatandaşların ilerleyen yıllarda sorun yaşamamaları amacıyla başlatılan çalışma, 10 bin 800 metrekare alanda yürütülüyor. Mezarlık alanı içerisinde 400 kişilik kapalı namaz kılma alanı, şadırvan ve yürüyüş alanları yapılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Serik'in 30 yıllık mezarlık ihtiyacı karşılanmış olacak.

Çevre düzenlemesine başlandı

Büyükşehir Belediyesi Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden mezarlık alanında çevre düzenlemesi ve ıslah çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 2 kamyon, 1 dozer, 1 ekskavatör ve 1 greyder ile büyükşehir personeli hummalı bir çalışma yürütüyor. Yeni mezarlık alanının en kısa sürede kullanılmaya başlanması planlanıyor. - ANTALYA