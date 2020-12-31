Serik'e içme suyu deposu - Son Dakika

Serik'e içme suyu deposu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Abdurrahmanlar Mahallesi'ne 200 metreküplük yeni içme suyu deposu yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Abdurrahmanlar Mahallesi'ne 200 metreküplük yeni içme suyu deposu yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin sağlıklı içme suyu hizmet alması için yatırımlarına devam ediyor. ASAT, depo hacminin yetersiz kalması sebebiyle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanan Serik'in Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yeni içme suyu deposu çalışmalarına başladı. Kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan yeni depo 200 metreküp kapasitede olacak. Yaz sezonundan önce devreye alınması planlanan depo ile birlikte mahalle sakinleri sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. - ANTALYA

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